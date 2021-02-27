228連假首日陰雨綿綿，氣象局表示，今受到東北季風增強影響，北部、東半部天氣較濕涼，到了明日冷空氣與水氣減弱，天氣有望好轉，不過迎風面北部、東半部雲量仍較多，但降雨顯著減少。另外，需注意的是下周二東北季風再增強，北台灣轉濕涼，北部及東半部地區有局部短暫雨。

氣象專家吳聖宇在臉書專頁「天氣風險 WeatherRisk」上指出，今受到東北季風增強及華南水氣東移通過的影響，北部、東半部以及中部山區有短暫陣雨出現，不過降雨量不大；到了明東北季風減弱且轉為偏東風，華南水氣也減少，空氣轉乾天氣有望好轉。

氣溫方面，明日北台灣溫度回升，白天高溫約21至23度，中南部最高溫可到27度以上，南北之間的溫度差異仍大，另外，夜晚到隔日清晨中北部、東北部低溫15至17度，空曠地區有15度以下低溫出現的可能性，需注意日夜溫差。

下周一(3月1日) 為連假最後一日，是天氣最好的一天，隨地面高壓東移，台灣附近轉為高壓迴流東南風環境，各地天氣穩定，除花東地區雲量仍可能稍多之外，大多數地方都是晴朗的好天氣，溫度更進一步回升，北台灣高溫也將回升到25至26度以上，花東及中南部可到27至29度，溫度明顯回暖。

到了下周二(3月2日)天氣將出現新的變化，由於另一道鋒面將快速通過台灣，加上東北季風再增強，北部、東半部轉為陰天有短暫陣雨天氣，中南部雲量也將增多。溫度又再轉涼，尤以北台灣感受較明顯，白天高溫再度降到20度或以下，南部受影響較小，高溫仍有26至27度。

(中時新聞網)