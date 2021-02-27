味全龍在官辦熱身賽對上統一獅，被寄予厚望的年輕土投徐若熙先發2局無失分，最快球速達到153公里，前幾局雙方沒能攻下分數，味全龍先攻下3分後，8上統一獅單局將比數扳平，最後以3比3握手言和。

此戰味全龍派出徐若熙先發，他面對冠軍獅打線毫不畏懼，首局就先碰到「外野三率」陳傑憲、蘇智傑、林安可，讓他們三上三下、吞2K，第2局繼續發威，先三振掉陳鏞基後，雖然被郭阜林敲二壘安，隨後再穩抓2出局數，總季先發2局無失分，僅被敲1安，另有4次三振。

而統一獅則由施子謙先發，投4局僅被敲3安，沒有失分，另有3三振、1保送。雙方投手都具有壓制性，前5局沒有添得任何分數。

直到6局下味全龍才找到突破口，面對統一獅投手李其峰，朱祥麟安打、劉基鴻保送，一、三壘有人的情況下郭天信敲安攻下首分，不過可惜此局味全龍留下滿壘殘壘。

7下味全龍繼續進攻，面對獅隊投手林航，龍隊2安加上犧牲觸擊、高飛犧牲打，再添2分，以3比0領先。

統一獅前7局打得悶，直到8上才有攻勢，面對龍隊投手劉崇聖，吳桀睿、鄭鎧文、陳重廷連續安打先攻1分，接著投手暴投追到2比3，隨後姚雨翔敲出追平二壘打，雙分比數3比3直到最後，兩隊握手言和。

(中時 )