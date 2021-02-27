「屏東紅尾隊」以縣鳥「紅尾伯勞鳥」為吉祥物，27日於屏東熱帶農業博覽會正式亮相。（潘建志攝）

「屏東紅尾隊」以縣鳥「紅尾伯勞鳥」為吉祥物，27日於屏東熱帶農業博覽會正式亮相。（潘建志攝）

屏東城市棒球隊成軍！以屏東縣縣鳥「紅尾伯勞鳥」為吉祥物的「屏東紅尾隊」27日於屏東熱帶農業博覽會正式亮相，由前職棒好手余進德擔任總教練的紅尾隊，是台灣第7支城市棒球隊，甫成軍就將面對春季聯賽，要在球場上打響屏東名號。

「屏東紅尾隊」除了寓意紅尾伯勞鳥外，紅尾與「宏偉」同音，有讓「台灣尾」的屏東「紅不讓」、大紅特紅之意。英文隊名「Pingtung Brown Shrike」的Brown（棕色）諧音Home Run（全壘打）、Shrike（伯勞鳥）則諧音Strikes（好球），象徵打者都能擊出全壘打，投手每球都是好球之意。

屏東城市棒球隊經多年籌備，第一年經費需要3000萬元，除了體育署補助及縣府自籌外，縣府也向縣內9家企業募款1000萬元，讓在地企業一起參與，象徵同心同力，大家都二話不說馬上贊助，讓募款很快就達標。

有資金後便開始募集人員，屏東紅尾隊陣中不乏棒球好手，包括前中職球員余進德擔任總教練、黃龍義擔任打擊教練、蕭任汶擔任投手教練，隊員中張煒謙、蔡友達、王英山都曾是職棒球員，其他隊員也都曾在各棒球隊中待過。

「屏東紅尾隊」27日於熱博正式亮相，正好搭配今年熱博以中華職棒吉祥物為主題，球員們與去年全中運的吉祥物紅尾伯勞鳥「驕仔」一起亮相，大跳「驕仔舞」，縣長潘孟安也穿著球衣為球員們鼓勵。

潘孟安說，屏東培養無數優秀棒球球員，像是倪福德、李振昌等挑戰美國職棒聯盟的球星，潘威倫、潘武雄、羅嘉仁等好手都是在地屏東人。屏東城市棒球隊除了是城市活招牌，也能讓屏東子弟在家鄉繼續打球，給選手舞台繼續發光發熱，並強化屏東棒球基底，讓棒球實力更精進。

屏東紅尾隊首場賽事是3月24日的春季棒球聯賽，總教練余進德說，球隊每天一大早就開始練球，隊員們都相當努力，相信會奪得好成績。

(中時 )