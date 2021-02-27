被封為「港片最佳綠葉」的香港影星吳孟達，今日下午因肝癌惡化病逝，享壽70歲。吳孟達一生演出《天若有情》、《賭聖》、《逃學威龍》等多部經典作品，而他的情史也如演藝事業般精采，一生有過3段婚姻共生下5子女，更有傳他為此每月要負擔超過百萬港幣的生活費，經濟壓力沉重。

吳孟達感情世界精彩，他25歲那年與同為TVB演員訓練班的麥莉莉結婚，之後生下了雙胞胎女兒，然而由於吳孟達年少走紅，一時迷失自己，沉迷豪賭欠下百萬賭債，導致第一段婚姻破局。

吳孟達2014年來台出席金馬獎。(本報系資料照)

接著吳孟達又認識了女星盧少慈並生下一女，更在還沒與盧少慈結束關係的情況下，邂逅了馬來西亞小姐季軍侯珊燕，後來與侯珊燕所生的一對兒女，更隨著母親定居大馬。

而吳孟達昔日在節目中談起這3段情，他說：「每一段都是真的，但是就是不懂得去經營或者是自控。雖然離開她們，但是我還愛她們很愛她們，包括她們有甚麼事情，我都會很關心，絕對不會說現在我跟，我現在這個太太在一塊，如果我前太太有事情，我不會不幫她，我肯定會幫她，包括把我生命給她我也可以。」

也因此有傳為何吳孟達近年身體狀況不好，依舊拚了命接戲不肯休息，幾乎什麼戲都接？據悉，因為吳孟達為了養3個家庭5子女，每月開銷至少百萬港幣。不過他也曾親自駁斥傳聞，直言：「我又不是大富之家，沒有這麼大的生活費。」

(中時新聞網)