傳統選舉操作以陸戰居多，靠人脈、服務等累積支持者，隨時代進步，年輕人擅以網路展開空戰，靠鍵盤打贏雙腳拉票，不少資深市議員提前交班二代。學者提醒，接棒能否順利也靠個人與政治特質，以比例來看，助理接棒比子女勝選率高，也會帶動其他競爭者認為有機會挑戰，接棒困難度是一場硬戰。

中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡表示，交棒給子女要注意是否給選民家天下的印象，家族政治是否有機會成功？因選民認定市議員，政治資源不一定移轉給下一代。

「對選民服務和形象外表、口才能力好，具加分效果」，袁鶴齡也示警，接棒給子女並非穩操勝券，有影響力和實力的參選人可能趁勢而起，反而多個對手，年輕世代一路上去

，沒有政治背景的年輕人靠空戰網路、自媒體經營也是能異軍突起。

袁鶴齡說，部分資深民代想退場，但這一年多時間，有的盤算先讓二代試水溫，選戰吃緊，如果二代未奏捷，退場反而斷了家族政治路，可能最後選擇再披戰袍，舉例目前政壇由父親成功交棒的包括顏清標交棒給顏寬恒、前市議員江正吉由兒子江肇國成功傳承、前議長張宏年兒子張彥彤順利進軍議會等，從接班人壯大自己的政治實力和能量。

台中市的歷屆選戰，立委、市議員助理出來參選的勝率頗高，袁鶴齡表示，台中市的民代助理中，包括現任市議員陳世凱、林德宇、施志昌等人，都曾擔任多年助理，深諳議事運作和生態，有能力主導議題，加上多年來勤走基層，選民接受度高，參選成功的機會反而大。

市議員段緯宇宣布由兒子段中仁接棒，他說，之前肺腺癌手術成功後，由33歲兒子接班，也不得不顛覆傳統戰法，年輕人選戰有一套，用網路等其他方法拉攏票源，他要回校園教書，選民服務交給兒子，仍以雙腳拜訪選民，繼續拜託選民支持兒子。

擔任市議員李麗華助理10多年的女兒黃佳恬說，母女常穿著姊妹裝，讓選民了解她們服務是雙倍，一人當選兩人服務

，行程與服務從早到晚，對接棒有信心？她直言，很多選民在總統、立委大選可能有支持政黨，但基層市議員選舉選人不選黨，用雙手握出每一張有溫度的選票最實在。

(中時 )