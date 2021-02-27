威力彩頭獎連續28期槓龜，下期頭獎獎金上看8.1億元，也是今年來最高頭獎金額，而下一期將於3月1日開出，吸引不少民眾購買，不過那些星座中獎機率最高呢？命理師「清水孟國際塔羅小孟老師」就分享有機會抱回8.1億元的前4名星座。

第四名：魔羯座

魔羯座受冥王星加速順行，因此在下注前靈感旺盛，可在早上精神較佳時前往下注，說不定會天降偏財。

第三名：金牛座

金牛座受到火星與天王星順行命宮，使他們的財運能量上漲，因此偏財運勢也會看俏，尤其中午，也是火星的火能量最強時候，有機會獲得意外之財，正中午是金牛座下注的最佳時刻。

第二名：天秤座

天秤座的水星、木星順行偏財宮，3月1日的偏財機率非常旺，假若平常有做善事的習慣，建議天秤座的人中午喝午時水，即11：00至13：00間，至飲水機盛裝水並飲用，就能使偏財宮水星能量引入命宮，讓他們全身充滿財氣，也是下注的好時機。

第一名：雙魚座

雙魚座受到太陽與海王星落入命宮，將被太陽能量加持，因此建議他們下注前1分鐘，可以冥想太陽光射進後腦勺，就能受到太陽神的庇佑，或是選擇陽光充沛的投注站下注，也能大大提升中獎的機率。

命理師「清水孟國際塔羅小孟老師」最後也補充，假若並非以上4個星座的人，也別因此氣餒，可以選擇「早上7：00至中午11：00」或「下午13：00至15：00」的開運時間進行下注，再者，生肖兔、牛、馬及鼠都屬好運生肖。

威力彩8.1億4星座3月1日財運噴發 文/清水孟國際塔羅小孟老師 *命中有“福報的人”再搭配老師所說會中大獎呦。 Top4:魔羯座 魔羯座受到冥王星加速順行，在下注前靈感旺盛，可以在早上時刻精神較好時前往下注，說不定會天降偏財。 To... 由小孟老師星座塔羅牌之清水孟發佈於 2021年2月27日 星期六

(中時新聞網)