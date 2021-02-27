樂天桃猿今天進行首場官辦熱身賽，先發投手翁瑋均2局投球用28球，僅被敲1支安打、無失分，接替上場的7位投手也能壓低失分，終場以7比3擊敗富邦悍將。

翁瑋均去年一軍共出賽21場，109局的投球在全隊中僅次於「姊姊」王溢正，但右手肘在球季中後半段感到不適，後來檢查出有骨刺，也因球隊沒打進季後賽，決定在十月底動刀處理。

復健期間翁瑋均技術方面的訓練全部停擺，僅作重訓維持體能，他坦言在這段期間難免心急，但在教練、隊友提醒下踩住煞車，動刀後首度實戰他自評表現普通，主要是因為對比賽的感覺還有點陌生。

談到今年球季中職比賽用球換新，球的縫線比去年高一些也較粗，翁瑋均說：「（新球）比想像中的還要好握，握起來滿舒服的。」至於球的飛行距離，他認為在場下看時，距離看起來真的差滿多，「打者應該也相當有感才是。」

總教練曾豪駒賽後則表示，翁瑋均動刀後首場實戰表現不俗，雖然此役才首度實戰，但他表示翁瑋均能夠趕上開季。

「控制力不錯，球的內外、角度都不錯，下一場會讓他投5局。」除了翁瑋均外，曾總也誇讚接替上場的投手群，尤其點名葉家淇、朱俊祥在有危機時都能展現壓制力，將傷害降到最低。

(中時 )