時代力量黨主席陳椒華（左三起）、台中市黨部主委洪錦鈺，領導年輕人投入選戰，對其他政黨造成一定程度的衝擊。（盧金足攝）

時代力量黨、本屆參選南屯市議員的吳佩芸，以9票之差飲恨，仍然勤跑基層，繼續深耕地方。（盧金足攝）

距下屆市議員選舉不到兩年，台中市位於全台樞紐，更是決勝一級戰區，不只國、民兩黨固守城池，還有台北市長柯文哲領軍的民眾黨、時代力量黨布局插旗，六十五個席次，時力喊出要搶3席以上、藍、綠陣營宣示要拿下過半席次，各政黨卡位競爭激烈，恐將出現大洗牌局面。

時代力量黨主席陳椒華操兵台中市下屆市議員選局，力邀退休的旅美牙醫師洪錦鈺擔任台中市黨部新任主委，多次親征到中部與年輕團隊加油打氣，看好台中選民結構年輕化，又有外移人口，志在搶下3席以上市議員席次。

目前時力只有吳韋達一席議員進入彰化縣議會，擁有荷蘭物理博士高學歷，及為環保發聲行動力，吸引認同的年輕人加入陣容，擺脫孤軍奮戰，以素人勝選成功經驗，帶動其他人投入選戰改變議會生態。

遴選明年底市議員戰將，洪錦鈺說，先針對政黨票較多北屯、南屯、大里、霧峰、太平等選區評估，台中以提名八席目標努力，包括本屆參選南屯市議員，以九票之差落選的吳佩芸、曾選西屯區拿下七千多票台中黨部執行長簡嘉佑、立委陳椒華台中服務處東南區主任梁碩文等人都是培訓的戰將人選。

國民黨台中市黨部主委林敏霖強調，市議員是重要的大考

，民進黨開放萊豬引民怨，民氣可用，市議員選舉要達過半目標，由市長盧秀燕與市議員打出母雞帶小雞團體戰，不須與其他政黨結盟，照自己方向走，完全執政讓盧秀燕做更多的建設。

民進黨台中市黨部主委李天生說，下屆市議員選戰，民進黨將面臨不少小黨的挑戰，而且新興政黨的特質，恐將瓜分部分綠營選票，民進黨會提名過半數市議員大約卅三席，仍會向黨中央建議朝保守提名，提名人數勿超過卅五席，避免選票重疊反而影響得票數。

民眾黨立法院黨團副總召高虹安負責中部基層選舉扎根，開發里鄰長人脈，還有不少年輕人參與研習，加上台北市府副市長蔡炳坤，為前台中市副市長，又曾任中一中校長，與中部教育界、政商人脈雄厚，強調市議員選舉不缺席。下屆市議員選舉台中將成為各政黨攻城略地的重鎮。

(中時 )