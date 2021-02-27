大陸因介殼蟲檢疫從3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，突襲式的動作對兩岸局勢投下震撼彈，台灣鳳梨外銷大陸比例高達9成，影響十分巨大，許多種植鳳梨的果農也紛紛表示快哭出來了。台北市議員李明賢分析，面對鳳梨問題，行政院長蘇貞昌態度放軟，是為了讓兩岸留有迴旋空間，但若沒處理好，得罪長期支持民進黨的果農，蘇揆有可能因此下台。

《中天新聞》報導，對於大陸突然暫停台灣鳳梨進口，果農們表示，「這個影響很大 ，我們過去的市場，差不多9成都在大陸，一定大滯銷，一定慘」、「都快哭出來了啦」、「看著辦，大家剉嘞等」、「內銷已經供過於求 這是已經超出很多」。一名鳳梨運銷業者則指出，「本來就超量、每年都遇到一二三、這些果農要哭都沒眼淚」。

針對大陸突然暫停台灣鳳梨進口，李明賢連線接受《中天新聞》訪問時表示，以前台灣的水果銷往日本，也發生過檢疫的問題，整批會退回來，蘇貞昌會把調子放軟，是因為種鳳梨很多是在高雄、台南，而這些種鳳梨的農夫是民進黨的基本盤，未來他們生計發生問題，一定是找里長，甚至執政黨的立委投訴。

李明賢指出，在民進黨內，蘇貞昌對大陸的態度十分強硬，而這次水果為何這麼低調，是為了留有兩岸迴旋的空間，加上受損的是基層果農又是民進黨最基本的支持者，都讓蘇貞昌頭抱著燒，且若沒處理好，種鳳梨的農夫還可能北上包圍行政院、總統府。

李明賢呼籲，兩岸應該盡快協商，解決問題，介殼蟲不是不能處理的問題，他也希望雙方透過溝通，讓大陸也能吃到台灣鳳梨。李明賢還分析，在鳳梨問題上，蘇貞昌不敢得罪綠色選票，若沒處理好，這些憤怒的果農會去包圍行政院，而蘇貞昌搞不好會因此而下台。

快哭了!重創9成外銷量 陸抵制台鳳梨 果農剉咧等

(中時新聞網)