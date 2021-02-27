以色列大規模研究顯示，施打2劑德國BioNTech和美國輝瑞（Pfizer）共同研發的新冠肺炎疫苗後，有症狀感染率比未接種者下降達94％，而且疫苗對所有年齡層皆有保護效力。這支疫苗被寄予厚望，在背後是兩名幼年移民德國的土耳其裔學者，也就是BioNTech的創辦人薩辛（Ugur Sahin）和圖雷齊（Ozlem Tureci）。德國總統辦公室26日宣布，這對夫婦將獲聯邦星級大十字勛章（Groses Verdienstkreuz mit Stern），表彰他們研發新冠疫苗做出的貢獻。

這是德國總統施泰因邁爾今年親自授予的首個表彰獎項。他在臉書上對兩人表示祝賀，稱他們為遏制新冠大流行做出了決定性貢獻。施泰因邁爾和德國總理梅克爾都將出席3月19日在貝爾維尤宮舉行的頒獎典禮。

據德國之聲中文網27日報導，薩辛接受媒體採訪時表示，在德國感染率或會在5月底或6月初會因為疫苗接種的推進而出現明顯下降。薩辛對《明鏡周刊》說：「我們的問題是，B.1.1.7（最早在英國肯特郡現蹤的變種新冠病毒株）目前也開始在德國大面積傳播。」

薩辛補充指出，3月中旬開始，如果疫苗接種工作順利進行，率先接種疫苗的老年族群死亡率會降低。到了夏末，如果有足夠的人接種疫苗，就能更好地控制住疫情。這並不意味，不會再有新增感染，「但我們可以恢復正常生活。」

去年1月，新冠疫情剛剛在中國爆發，位於德國美因茨的生物科技企業BioNTech就啟動了名為「光速」（Lightspeed）的研發項目，希望能夠迅速推出一款針對新冠病毒的疫苗。短短3個月後，該公司就已經初步篩選出了一批疫苗配方，進入臨床試驗階段。

通常，一款疫苗的研發需時8到10年，因此，去年12月，BioNTech與合作夥伴美國輝瑞製藥宣布BNT162新冠疫苗有效率高達90％，他們共同推出的新冠疫苗並獲得歐盟批准，確實稱得上「光速」。這是歐盟批准的首款新冠病毒疫苗。與病毒載體疫苗或滅活疫苗不同，BioNTech/輝瑞開發的是新技術mRNA，信使核糖核酸疫苗。這款疫苗也是目前是全球主要施打的疫苗之一。

2008年，薩辛和圖雷齊在德國美因茨創立了BioNTech，這家小型生物技術公司原本專注於抗癌藥物的研發，根據每個病人的基因量身訂造免疫抗癌療法。和傳統的放療、化療不同，免疫療法旨在激活機體自身的防禦機制，讓免疫系統有的放矢地去攻擊癌細胞。不過，BioNTech成立12年來，尚未有免疫抗癌療法藥物獲得藥監部門的批准。

據德國之聲中文網報導，現年54歲的薩辛4歲時就隨父母從土耳其移民到了德國。高中畢業後，他在科隆大學攻讀醫學。在學生時代，薩辛就時常在實驗室熬夜做科研，他強調，他從來沒有覺得科研工作有多艱難。1992年，薩辛以「最優等」成績獲得了博士學位，隨後在科隆大學醫院擔任內科醫師，專長是血液學與腫瘤學。1999年，他獲得了教授資格。後來，他跳槽到了薩爾大學附屬醫院，在那裡結識了他後來的妻子圖雷齊。

圖雷齊同樣來自土耳其移民家庭，她的父親也是醫生，這對她的職業選擇產生了決定性影響。在薩爾大學求學期間，她結識了薩辛。兩人2002年結婚時，薩辛正在德國美因茨大學醫院工作。圖雷齊介紹說，婚禮當天，薩辛依然在實驗室工作，甚至在婚禮之後還匆匆趕回實驗室。

目前，夫妻兩人分別擔任BioNTech公司董事長以及醫學主管職務，圖雷齊還負責具體的臨床研發工作。兩人同時也都在美因茨大學任教，活躍在癌症研究的最前沿。BioNTech目前共有來自60多個國家1300餘名員工，其中1/4擁有博士頭銜。公司的女性員工比例也超過一半。

(中時 )