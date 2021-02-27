桃園市自閉症協進會、里程L227團隊27日在明倫三聖宮廟前廣場辦理桃園市自閉症協進會「星兒律動」成果發表活動。(蔡依珍攝)

桃園市自閉症協進會因不善於行銷，又逢社會變遷，近5年捐款連年腰斬，自備款只剩原來1／10，里程L227團隊從逾50個社福團體中發現他們連年獲績優、財務透明、刊物完整，傾盡團隊之力以新興自媒體幫推廣，幫助協會創下更高的曝光與能見度，27日「星兒律動」成果發表會，更吸引大批民眾圍觀喊加油，讓協會感激不已。

桃園市自閉症協進會理事長姜愛雯表示，桃園是全台針對自閉症成立最多工坊的縣市，目前共有6所工坊、服務90位15歲以上孩童，她指出，這些孩童國中或高中畢業，介於無法就業或就學的程度，放在家裡也不是辦法，秉持著服務一個孩子就是協助一個家庭，成立工坊讓孩子有去處、更能學習一技之長，培育就業職能不間斷。

姜愛雯不諱言，近5年捐款每年都遞減1半以上，協會很多工作人員薪資都是從捐款來，已影響服務和協會運作，感謝團隊及時雨支援，增加曝光率，讓更多人知道協會努力服務孩童的一面，更極力幫忙募款，甚至有捐款人開始利用信用卡長期捐助，真的對協會幫助很大。

L227團隊總召楊晴翰說，LEGACY是體驗式成長工作坊諮詢顧問公司，他們正好是227梯次，希望心有餘力協助幫忙社會，超過50個以上社福團體經過評比，發現桃園市自閉症協進會認真經營，每年獲得市府績優社服機構肯定，財務狀況也都有經過會計師認證，刊物製作完整，只缺行銷獲得大眾關注和幫助，且近來因社會變遷和疫情影響，自備款只剩原來1／10，決定全力協助，透過錄製YT影片、社群故事行銷、線上廣播PODCAST分享，於新媒體通路上，幫助協會創下更高的曝光與能見度。

「星兒律動」活動採訪自閉症院生的故事，藉由故事行銷、製作影片、線上廣播單元、於新媒體的操作，讓更多人了解星兒的故事，他們天真、單純的故事被記錄下來，分享協會在輔導院生自立的過程與內容，製作成最火的內容，短期間創造大量能見度，幫助協會推動曝光有極大效益，每一則故事都獲得良好的迴響，錄製志工表示，這是他第一次講述星兒故事，講出自己所看見的，能幫助更多人了解星兒，推動社會對自閉症的認知。

桃園市自閉症協進會、里程L227團隊27日在明倫三聖宮廟前廣場辦理桃園市自閉症協進會「星兒律動」成果發表活動，一同分享桃園市自閉症協進會所輔導的六所成果，開場由星兒代表鼓陣開場，宣告協會、宮廟、社工、藉由新興自媒體通路，創造出新的能見管道，與無限可能性，協會院生與L227團隊唱跳互動，活動吸引大批人潮。

(中時 )