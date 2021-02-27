香港最強綠葉吳孟達27日不敵病魔逝世，享壽70歲，死訊證實後，不少藝人好友都紛紛發聲哀悼，也有一些合作過的工作人員回憶過去工作時的吳孟達，心情都久久不能平靜；大陸綜藝節目《王牌對王牌》導演吳彤吐露，最後一次和吳孟達錄影時聊了很多，他印象最深刻的是，要大家別叫他達叔，只因為他覺得他還年輕，讓粉絲聽了不禁鼻酸。

吳孟達病逝後，大陸一名和他合作過的節目導演吳彤在微博發文，分享最後一次和他工作的經驗還有多年來他有多敬業；吳彤提到，「《王牌》的時候，他年過六旬，但比年輕藝人都還要配合、謙遜、尊重一切內容……很敬業，一直沒說一句累」。

那時在拍攝空檔，吳彤主動問吳孟達身體狀況，吳孟達也樂觀地說，「一切都在好轉」，但面對工作卻透露心聲，「有時候覺得自己離觀眾越來越遠了，很多觀眾喜歡的東西，我想不到了；就算想得到，也做不到，挺難過的」。

吳彤從吳孟達的話中，感受到他真的很愛演戲這件事情，很享受當演員的時光，還說到「就算有一天說不了台詞，我還可以演搭錯車裡面的那種啞巴老頭，給大家看」；最後也憶起吳孟達令他最印象深刻的一段話，「我們叫他達叔，他說，別叫我達叔，叫我達哥，我還年輕著」。

(中時新聞網)