懸疑驚悚短片《怪物》27日開鏡，由近期開出億萬票房佳績的《角頭-浪流連》裡的「潘帥」唐振剛以及影帝庹宗華領銜主演。庹宗華因過去與導演Danny（曾敬懿）合作過，因此這次拍片腦中第一個浮現的便是他的臉，庹宗華不但是第一位拍板定案的演員，更被邀請擔任共同監製。說起這次首度擔任監製，庹宗華笑說：「演戲演了那麼多年，終於可以有更多貢獻了。」

首次與庹宗華合作的唐振剛則表示，自己是從小看著庹哥的戲長大，這次能有機會合作相當興奮，很期待但同時也有點緊張。在讀本走戲首次碰面的兩人，原以為會是比較嚴肅的場面，沒想到庹哥到現場一句：「你也是天秤座啊？」，意外地以星座打開話題，親切隨和的態度讓他受寵若驚。

唐振剛顛覆以往的陽光暖男形象，演出一名神秘的外科神手醫師，導演表示這個角色需要能詮釋出一個人們眼中的社會菁英，內心卻藏著巨大的秘密。導演第一次碰他，就覺得他有帶點邪氣卻充滿故事的眼神，當下決定讓唐振剛演出這個內心世界複雜的角色。

(中時 )