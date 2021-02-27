電影《幸福剛剛好》故事靈感取材自每個人都會遇到的平凡事，樂壇天后希雅（Sia）首次自編自導，表示：「我們每天在做的每一件事，其實都是在尋求認同，想讓所有人開心，所以我想透過一部作品，一部觀賞的時候沒有壓力、能讓人純粹開心的作品，裡面不但有輕快熱情的音樂，還有繽紛活潑的色彩，更有發生在你我身邊的故事，讓觀眾看了能感受到滿滿的愛。」

希雅大膽地將電影與自己擅長的音樂結合，也把前衛的視覺表現融合在電影中，她讓「怪物新人」梅狄齊格勒所飾演的「小悅」在電影中有著兩種不同的性格，在現實世界中，她雖然是一個無法表達自己情緒的孩子，但在內心世界裡，卻充滿了愛、音樂與歡樂。

希雅Sia強調：「因為有愛，她的內心是自由、美麗而且充滿色彩與活力的！」透過音樂與舞蹈，希雅與梅狄齊格勒聯手將小悅的內心世界呈現在觀眾面前。希雅說：「我們都不是完美的人，但我們都要學會愛自己、愛別人與勇敢接受別人的愛，這是電影最想傳達的精神。」電影下月12日在台上映。

(中時 )