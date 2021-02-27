聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）26日批評，中國以國家安全和抗疫名義，壓縮人民權利和政治自由，還說希望北京同意她前往新疆，以評估當地人權狀況。另一方面，聯合國專家也呼籲美國，針對長期以來的員警暴力及種族主義問題進行改革。

美國之音報導，巴舍萊在日內瓦的聯合國人權理事會上，讚揚中國在抗疫戰爭取得成績。同時她亦批評，大陸公民的「基本權利和公民自由，持續在國安和抗疫的名義下受到壓制」。

巴舍萊強調，香港有600多人因參加抗議活動遭到調查，其中部分人涉嫌違反《香港國安法》。至於新疆問題，她指出，有鑒於當地傳出任意拘留、虐待、性暴力與強迫勞動等狀況，有必要進行徹底、獨立的評估，希望與中方官員就她訪華達成協議。

與此同時，聯合國23位人權專家26日發佈聯合聲明，呼籲美國就員警暴力問題採取措施，解決無所不在的種族主義和種族歧視狀況。聲明指，「美國必須發動影響深遠的改革，以解決員警暴力和系統性種族主義問題…我們堅定相信，必須加強問責。各級單位必須確保執法人員任何過度使用武力的行為，都會受到懲罰」。

針對員警暴力問題，聲明還指，「研究發現，基於執法目的使用軍事裝備和裝甲車輛，無法減少犯罪，也無助提高警員的安全。相反地，使用這些設備時，警員更可能出現暴力行為」。

另一方面，荷蘭國會25日通過動議，指北京對待維吾爾人的方式等同「種族滅絕」，成為歐洲首個做出上述表態的國家。不過，這項動議並無實質約束力；美國則是全球最早將此定調為種族滅絕的國家。

(中時 )