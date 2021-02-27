不久前網路上瘋傳一段對話，舅媽替男網友介紹相親對象，事後卻要求男網友放棄，但男網友不死心想追求對方，最後舅媽直接嗆一句「非要我說她看不上你」，對話讓網友笑翻，而這位爆紅舅媽，又出現「最新力作」。
這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」，再次轉發一段對話，上次被相親對象打槍的男網友，傳訊息給舅媽問道，「什麼時候能再介紹一個對象給我認識」，這次舅媽一樣沒在演，發揮「撿到槍」的功力，直接回覆男網友，「你被嫌棄的速度太快了，給舅媽一點時間」。
原PO也在文章中標註「不要為難舅媽惹」，爆笑後續讓網友笑噴，稱讚舅媽真的很有梗，不僅幽默又有智慧，「很上道的舅媽」、「舅媽是在月老銀行上班嗎？我也很需要」、「拜託幫我介紹」、「媒人不好當」、「舅媽我不想努力了」、「根本就是軍火商等級」。
這位舅媽會爆紅，起因於上次勸退男網友放棄相親對象，一開始先說女方「傻傻的」，表示男網友太聰明，兩人應該不適合，但男網友對女方有意思，直說要追求人家，還要舅媽不要擅自做決定，結果舅媽直接不演，嗆說「非要我說她看不上你，你才開心」？掀起網友熱烈討論。
(中時新聞網)
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