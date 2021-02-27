美債殖利率飆升引發近日美股震盪，三大指數周線全數收黑，科技股雲集的那斯達克指數全周重挫4.9％。美債殖利率與2月就業報告為下周投資人關注焦點，預料將牽動美股走勢。

預期通膨升溫帶動美債殖利率急速躥揚，使得債券投資吸引力大增，並引發聯準會（Fed）寬鬆政策可能提早退場憂慮，加上美股估值過高，可能令投資人棄股轉債，導致美股過去一周震盪走低。

美國指標10年期公債殖利率25日一度升破1.6關卡，來到1.614％，寫下1年新高紀錄，殖利率26日下午回降至1.42％，但仍較一周前高出15個基點或0.15％。殖利率與債券價格呈反向變化。

市場原預期美債殖利率在2021年底才會站上1.6％，沒想到年初就已經抵達該水準，令股市投資人飽受驚嚇，導致過去一周美股劇烈震盪。道瓊工業指數周線收黑1.8％，標普500指數全周下挫2.4％，那斯達克指數周線摔幅高達4.9％，寫下2020年10月30日止當周以來最大跌幅。道指與標指26日分別收低1.5％與0.5％，那指終場上漲0.6％。

除了殖利率外，市場最關心的經濟數據為5日出爐的2月就業報告。1月非農業就業人口僅增加4.9萬人後，經濟學家預估2月數據可望優於前月，失業率估計維持在6.3％不變。專家指出，倘若數據亮眼，恐進一步推動殖利率上揚。

美股2月向來表現平淡，但2021年的情況卻不同以往。受惠於美國經濟好轉、新冠肺炎疫苗開始施打，以及美國最新一輪1.9兆美元的紓困案可望過關，皆為美股注入動能。

預期紓困方案將帶動美國經濟成長，亦推升債券殖利率攀升，但同時也引發通膨升溫憂慮。

儘管過去一周三大指數收低，但月線表現依舊搶眼，道指月線收高3.2％，標指揚升2.6％，那指上漲0.9％。

(工商 )