國片《複身犯》上映第2天，主演之一王淨和演唱主題曲〈Till My Ride Comes〉的高爾宣27日在台北京站威秀影城擔任「一日店長」為電影宣傳，吸引超過300人排隊購票，搶頭香的影迷更是早上8點到場。

已經看過《複身犯》的高爾宣，大讚王淨在片中詮釋厭世、潑辣的太妹非常到位。王淨配合電影裡的設定，日前在首映會上，曾表示「想進入高爾宣的腦袋，體驗看看在很多人面前唱歌是什麼感覺。」2人分別為電影和音樂圈最亮眼的新生代代表，被問到是否有機會合作，立刻有人力薦他找王淨擔任MV女主角？王淨興奮問：「可以嗎？」高爾宣則反問：「我才要問你可不可以吧！」

擁有甜美、療癒嗓音的王淨，為了這次的活動，還特別練唱電影主題曲，當場秀了一段，讓粉絲們大飽耳福。高爾宣表示先前就聽說王淨很會唱，現場聽完發現是真的，更嘴甜稱「大家可以期待一下，我不只想找她當女主角，之後也很想跟她一起合唱。」讓王淨驚訝喊：「你不是講講的吧！」而首次為電影製作主題曲的高爾宣，也興奮地說：「可以在戲院聽到自己的歌，感覺很特別！」

(中時 )