民視《綜藝大集合》邀請來自高雄的六連冠舞團「蘋果家族」，帶來精彩的POPPING表演，舞團9位女孩子平均年齡只有14歲，小小年紀卻「舞藝驚人」，團隊中最小年齡的成員只有9歲Carina鄭渼榆，而團長Kiki媁淇也只有16歲，但是舞齡居然有9年。胡瓜幽默說：「Kiki的舞齡跟Carina年齡一樣，這樣不就等於妳一生都在跳舞。」

團中有一位明星臉的舞者林禹融，像極了職棒選手林智勝，主持人胡瓜看到之後，鷹眼認出並詢問林禹融：「妳長得好像大師兄林智勝」，沒想到居然出現本尊，讓大家以為是整人惡作劇，大師兄林智勝說今天是家長身份出席，還語出驚人地表示：「是我女兒當然像我，不過有點太像我，讓我有點擔心她」，一席言論讓笑翻。

林禹融也要在爸爸面前爭氣表演，大秀一段甩手舞，胡瓜：「你們家蚊子很多，才會跳趕蚊舞」，這更是讓大師兄林智勝哈哈大笑，帶著女兒到從高雄北上林口攝影棚錄影，愛女心切溢於言表，超火紅職棒球星難得一見的父女同台，讓大家直呼超難得。節目內容將於明晚8點播出。

(中時 )