大陸方面以台灣鳳梨多次檢出介殼蟲為由，將從3月1日起禁止鳳梨銷陸，這也是首次大陸因檢疫為由禁止我單一農產品輸陸。對此，宅神朱學恒直言，國軍現在要命了，還好現在不當兵，他還認為，農委會主委陳吉仲並不能突然變出新市場，並揶揄陳吉仲，何時變成超國際法機構，可以指稱別人違反國際貿易規範。

朱學恒26日在廣播節目《POP大國民》中表示，他不認為陳吉仲能夠忽然變出很大的市場，讓台灣的鳳梨可以銷售，並指平常讓他做好本分都不太行，「陳吉仲光要消耗130億的養豬基金就有點分身乏術了」。

朱學恒指出，每個國家會進鳳梨、進水果，都跟消費習慣有關，有辦法突然開發出新的市場嗎？如果原來就有新的市場，那為什麼不開發，他個人覺得不是很樂觀，並對農民說一聲，「今年辛苦了」。

對於國軍可能要幫忙消耗滯銷的鳳梨，朱學恒直言，幸好我們現在不當兵了，國軍現在要命了，他更建議國軍要吃比較好的金鑽鳳梨，以前鳳梨會咬舌頭，現在改良比較不會，但吃太多還是會，朱學恒還貢獻菜單指出，把大量鳳梨切片，加水、加砂糖煮成鳳梨湯，可以喝比較久，他也列舉了一些和鳳梨相關的料理，並感嘆，台灣一時間也沒辦法變出那麼多種吃法。

至於陳吉仲稱大陸不符合國際慣例，朱學恒則開酸，什麼時候陳吉仲可以覺得自己是已經超國際法機構，可以去說人家不符合國際慣例？「你之前不都講人家萬惡共匪」。面對鳳梨問題，朱學恒坦言，找不到解決方案，人家就是要搞你，你過去那麼長的時間不是很友善。

(中時新聞網)