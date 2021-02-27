鳳梨產季即將要開始，大陸指去年以來，多次從台灣進口的鳳梨中檢出介殼蟲，3月1日起暫停進口台灣鳳梨；農委會對此祭出措施因應以穩定鳳梨產地價格，並呼籲國人支持國產鳳梨，果農則擔心價錢會崩盤。資深氣象主播李富城表示，雞蛋不要放在一個籃子裡，鳳梨只是開始。

針對大陸暫停進口台灣鳳梨，讓果農們措手不及。農委會表示，台灣鳳梨年產量約43萬公噸，年出口量約5萬公噸，僅占12％。外銷大陸占95.2%，近3年銷中為12萬2876公噸，產值1億5523.2萬美元。近2年產地平均價格為每公斤21.3元。其他釋迦3萬9171公噸和蓮霧1萬2536公噸，外銷大陸比重更高達95％，柚子則是70％、芒果40％。果農擔心，這些水果可能成為下一波被大陸禁止進口的品項。

李富城27日在臉書貼文表示，雞蛋不要放在一個籃子裡，這樣的話己經喊了5年，但現在還是出口大陸，是朋友，沒問題；但現在情況不好，馬上斷線，小心一點，鳳梨只是開始。

網友表示，「以前說人家買是為了統戰，然後每天罵人家，現在人家不買了，還要罵人家，欸....」、「忠言逆耳啊！」、「忠言逆耳，說了也是白說...」、「這是管仲滅魯國的謀略。」、「得道者多助失道者寡助。」

朋友們晚安 雞蛋不要放在一個籃子裡，這樣的話己經叫了五年，但現在還是出口大陸，是朋友，没問題，現在情況不好，馬上斷線，小心一點，鳳梨只是開始 由李富城發佈於 2021年2月27日 星期六

(中時新聞網)