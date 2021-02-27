女子事後獲救雙腿感到無力，需要人攙扶才能行走。(圖翻攝自濟南時報)

女子事發後就醫檢查發現身體多處受傷，其中雙腳最為嚴重。(圖翻攝自新時報)

山東濟南一名女子在日前搭乘社區電梯時，疑似發生故障情形，電梯直接從29樓墜至地下3樓，狂降90公尺，驚魂未定的她還被困在電梯了半個小時才獲救，獲救時更一度無法行走，事後就醫發現身體有多處受傷，事發後她更形容，當時自己雙腿無知覺，到現在半個月過去，走路仍需人攙扶。

綜合陸媒報導，住在章丘區某社區的張姓女子，本月9日上午9時左右，搭乘住家電梯時，電梯突然出現故障，急墜90公尺，從監視器畫面中可看到，張女進入電梯沒多久，就瞬間從29樓急速下降至地下3樓，她更被困在電梯內半小時，事後她表示，「我感覺電梯正急速往下降，不管我怎麼努地按緊急按鈕，就是沒人回應，想打電話卻沒有信號，當時真的很害怕緊張」。

當時張女進入電梯後，顯是樓層的面板隨即跳出亂碼，幾乎每層樓的燈號都亮起，發生這樣的驚險意外，雖張女幸運獲救，不過事後就醫檢查，發現除了雙腿出現腫脹、瘀青的症狀外，頭部、腰部和下肢也受傷，儘管事情已過半個月，她仍餘悸猶存。

對此，負責電梯物業管理的人員則回應，事發當下已馬上通知維修人員前往修復，更推測，「在事發當天有11部電梯同時出現故障情形，原因可能與電力瞬間高壓不穩有關係，目前已經成立小組來探討相關事宜，未來會更加注重電梯保養」。

(中時新聞網)