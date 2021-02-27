美國眾議院在27日上午通過1.9兆美元的新冠肺炎紓困案，寫下美國新任總統拜登自1月上任以來的首次立法勝利。不過紓困案內容之一的調高最低時薪一項，可能在參議院投票時面臨挑戰。

民主黨在眾議院擁有多數優勢，以219票對212票通過紓困案，法案接下來將送交參議院表決，民主黨有意採用「預算協調」程序，讓法案在沒有共和黨的支持下過關。

拜登的1.9兆美元紓困案將為新冠肺炎疫苗和醫療用品提供資金，並給予美國家庭、中小企業、州與地方政府新一輪財務援助。

紓困案的重要項目包括1,400美元現金支票，將每周400美元的失業補助津貼延長至8月29日，以及援助在疫情期間付不出房租與房貸的民眾。民主黨希望在失業補助計畫於3月中到期之前，能讓法案送交拜登簽署。由於民主黨與共和黨在參議員各握有50個席次，民主黨籍副總統賀錦麗（Kamala Harris）握有關鍵性的一票，協助紓困案過關。

自新冠肺炎病毒侵襲美洲大陸以來，迄今奪走超過50萬名美國民眾性命，並造成數百萬人失業。民主黨表示，美國迫切需要新的紓困計畫來對抗疫情帶來的損害。眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，美國人民必須知道，政府是他們的後盾。然而共和黨批評1.9兆美元紓困案有許多沒有必要的開支，直接用於對抗疫情的支出僅占整體的9％。眾院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）批評，這是不負責任的亂撒錢。

民主黨主張將最低薪資由7.25美元調升至每小時15美元，此為2009年以來首次調升，不過卻遭共和黨反對。根據內情人士透露，部分參議員擬支持較小的時薪調幅，例如每小時10至12美元。

(工商 )