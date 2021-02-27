新冠肺炎疫情期間，自行車成為民眾運動、旅遊的熱門選擇，桃園市長鄭文燦27日前往新屋太平洋自行車博物館參觀，體驗專人領騎暢遊海濱風光，呼籲民眾可在3月報名館方所辦的輕騎行活動，市府未來也將搭上花季風采，舉辦北橫櫻花勇士完騎、彩色海芋鐵馬輕旅活動，共同迎接健康防疫新生活。

隨著部立桃園醫院危機暫時解除，桃園市府近期大力振興國旅市場，鼓勵各單位推出特色活動，單車輕旅便是其一。桃市府指出，自行車在疫情期間熱門度攀升，成為全球重要的移動工具與運動項目，好處是能在維持社交距離的前提下，進行健康又趣味的戶外活動。

鄭文燦昨前往位於新屋的太平洋自行車博物館，親身推廣單車旅遊。他指出，館方近年來邀集文史工作者，搭配桃園在地景觀特色，舉辦由專人領騎導覽的新屋遼闊稻浪、永安沿岸生態及觀音蓮花季等特色活動，3月也將推出「桃園人，一騎動起來！」活動，有市民身分即可享8折優惠。

除民間推出深度單車騎旅外，市府觀光旅遊局預計3月20日於台7線辦理櫻花勇士完騎活動，沿途行經頭寮經國紀念館、角板山行館及拉拉山遊客中心，感受高山美景；農業局也將於3月27日的大園彩色海芋季，與自行車業者合作設計直達花田、結合周邊農事體驗的單車路線，豐富活動層次。

鄭文燦表示，騎鐵馬為低碳旅行的最佳示範，無論個人、團體還是親子都很適合，歡迎單車同好相揪出遊，騎訪桃園人文景點，健康又實在，也為振興桃園旅遊盡一份力。

(中時 )