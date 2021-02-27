早年台灣有不少電影台經常放映香港電影，其中周星馳和劉德華演出的為大宗，而他們電影中最佳綠葉吳孟達，便成為台灣影迷最常見的身影，豈料，年邁的吳孟達近年身體狀況不佳，今（27）日因肝癌病逝享壽70歲；不少資深影迷得知後，也想起吳孟達御用國語配音員胡立成，在2015年1月8日逝世，忍不住感嘆「兩人能在天堂相遇了」。

胡立成是台灣知名男配音員，低沉的聲線，經常扮演中老年男性角色，其中最有名的就是替港星吳孟達配音，還被觀眾冠上「達叔」御用配音員，最經典的作品就是港片《賭聖》；先前在節目中，和周星馳的配音員石斑瑜現場表演，令眾人都有種周星馳和吳孟達真的出現的錯覺。

不少資深影迷得知吳孟達過世後，想起他的御用國語配音員胡立成，在2015年1月8日逝世，忍不住感嘆「兩人能在天堂相遇了」。(圖/ 取自中時資料庫，李侑珊翻攝)

有資深劇迷分享一段經驗，他提到看國語配音的港劇，有一名老者是由胡立成配音的，但卻讓他有吳孟達在客串演出的感覺，辨識度極高，「聽著看著都快分不清了」。

在台灣配音界胡立成是相當資深的老師等級，不僅替許多港片配音，連人氣動漫《櫻桃小丸子》第一、二期的爺爺櫻友藏，也是胡立成的經典作品；不過，他在2015年1月8日病逝，享壽75歲，當時留給粉絲無限遺憾，紛紛留言哀悼，「謝謝您給了我們一個美好的童年」。

(中時新聞網)