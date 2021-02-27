五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2021巡迴演唱會，將於3月在台南市立體育場舉辦5場演唱會，原訂1月10日售票日期雖延至2月27日開賣，但5場次逾10萬張票仍一票難求，瞬間售罄。針對五月天台南開唱，觀旅局貼心整合28家旅宿業者推出住宿優惠專案，並推薦演唱會周邊推薦景點及在地美食，歡迎搶到秒殺門票的五迷們。

台南市長黃偉哲說，睽違16年後，五月天再度回台南開唱，台南市竭誠歡迎全台五迷做好防疫措施，來台南聽演唱會也順遊各特色景點、大啖美食。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，28家專屬臺南住宿優惠計有台南大飯店、劍橋大飯店台南館、台南維悅酒店、榮興(榮美)金鬱金香酒店、台南富信(富華)大飯店、台糖長榮酒店等，3月入住指定旅宿，出示五月天台南場購票證明，即享有優惠住房專案，歡迎五迷們來台南多住幾晚。

此次演唱會所在地的體育場位於南區，緊鄰去年開始啟用的竹溪水岸園區及擁有8大主題館的水交社文化園區，非常適合於演唱會前來個半日遊；網拍景點黃金海岸船屋、鯤喜灣文化園區、藍曬圖文創園區、鹽埕出張所、黑橋牌香腸博物館、新百祿燕窩觀光工廠等也都不遠。

此外，市區包含孔廟文化園區、赤崁樓、武廟、五妃廟、林百貨、臺南市美術館1館及2館、河樂廣場、大海的寶物、消防史料館、海安路藝術街等，加上目前規畫自台南轉運站、台南火車站、台南高鐵站、喜樹停車場及奇美博物館等地安排接駁車，有購票的五迷可就近安排白天走逛景點。

黃偉哲也呼籲參加活動請務必遵守政府及演唱會所訂各項防疫規範，居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾，不得參加。欣賞演出觀眾將採入場防疫實名制，請攜帶當日票券及身分證，觀賞演唱會請全程戴口罩、現場全面禁止飲食等。觀旅局也提醒購票民眾密切注意相信音樂有關演唱會交管、停車、接駁，以及防疫措施與入場規定等訊息。

(中時 )