威力彩頭獎連續28期槓龜，下期頭獎上看8.1億元，將於3月1日開出，因此吸引許多民眾購買，命理專家「清水孟國際塔羅小孟老師」也在臉書粉專分享，有機會抱走8.1億元頭獎的前4名星座。

第4名：魔羯座

魔羯座受冥王星加速順行，因此在下注前靈感旺盛，可在早上精神較佳時前往下注，說不定會天降偏財。

第3名：金牛座

金牛座受到火星與天王星順行命宮，會讓你財運能量上漲，偏財運勢也會看俏，尤其是中午時刻，也是火星、火能量最強的時候，能得到意外之財，建議正中午下注對你比較好。

小孟老師公布財運噴發4星座。（圖／翻攝自臉書／小孟老師星座塔羅牌之清水孟）

第2名：天秤座

天秤座的水星、木星順行偏財宮，3月1日的偏財機率大好大旺，假如平常有做善事的人，建議中午可以喝午時水，即11：00至13：00間，到飲水機裝水並飲用，就能將偏財宮水星能量引入命宮，讓你全身上下充滿財氣。

第1名：雙魚座

雙魚座受到太陽與海王星落入命宮，將被太陽能量加持，因此建議你下注前1分鐘冥想太陽光射進後腦勺，將能受到太陽之神的庇佑，或是選擇陽光充沛的投注站下注，說不定會中大獎。

此外，小孟老師也補充建議，假如並非以上4個星座的人也別灰心，可以選擇「早上7：00至中午11：00」或「下午13：00至15：00」的開運好時辰進行下注，或是生肖屬兔、牛、馬及鼠都是好運生肖，能帶來好運的投注站則為住家或工作地的北方。

(中時新聞網)