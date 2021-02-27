八仙山國家森林遊樂區為早期三大林場之一，位於台中谷關，是中台灣民眾周末常造訪的國家森林遊樂區，區內景觀特色豐富，水流豐沛的十文溪與佳保溪匯流其間，提供野生動物多樣化的生活環境與食物來源，是林務局首波推動森林療癒的示範場域之一。

依據林務局106年監測資料顯示，八仙山國家森林遊樂區森林區一年四季每立方公分的負離子含量達1,059~1,731個，具有的生理活性可以改善呼吸系統絨毛的清潔效率、加強細胞氧化還原能力、改善大腦皮層功能，提振副交感神經系統，以及增加血漿蛋白的膠體穩定性，優化紅血球的變形能力等。

林務局表示，於八仙山國家森林遊樂區舉辦兩天一夜的森林療癒體驗課程，以園區的林間教室、森林浴步道、親水池及谷關溫泉為活動基地，並結合自然教育中心師資進行森林療癒體驗，品嚐在地原住民風味餐，達到放鬆身心，舒活筋骨的效益。

林務局委託台灣森林保健學會於110年3月16、17日（星期二、三）在八仙山國家森林遊樂區舉辦兩天一夜的森林療癒體驗課程。配合無障礙親水設施，帶領參與者聆聽溪水聲，森呼吸接受森林帶來正能量，擁抱樹木與嗅聞芬多精，同時享受谷關溫泉，品嚐在地原住民風味餐，並透過體驗活動，讓身心靈獲得解放。

八仙山國家森林遊樂區具完善的無障礙設施，天籟步道可供輪椅使用者近距離體驗森林與聆聽溪水，107年6月完工之親水設施，更以緩斜坡之規劃設計，取用十文溪豐沛水源，設立4座戲水池提供兒童戲水，與3座靜水池讓民眾徜徉森林裡，享受芬多精之餘，也能坐於茶亭或步道邊泡腳體驗冰涼溪水，是闔家老小共同歡樂的好去處。

本次課程由國立陽明大學林一真教授，以心理諮商的角度，帶領參與者打開心胸，自在的體會森林的美好。台灣森林保健學會林家民副秘書長，以森林療癒的科學基礎，協助體驗者透過心跳、血壓、唾液壓力、心理問卷的量測，瞭解參與者的生心理變化。另外搭配八仙山自然教育中心環境教育教師，以在地的植物資源操作聞香瓶、無患子洗手、品嚐橘子等體驗課程，讓參與者透過五感感受自然，療癒身心。兩天一夜課程體驗價每人新台幣5,700元整，資訊請上https://forms.gle/6Yn6C83v9fz5e1Kp9查詢。

(中時新聞網)