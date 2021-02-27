資深港星吳孟達（達叔）因肝癌導致多重器官衰竭，27日下午5點病逝，享壽70歲，好友田啟文接受本報電訪時，表示「對我來說打擊太大，沒想過達哥會這麼快就離開，我們那麼多年的交情，現在還不能接受」，並透露吳孟達在臨終前聽到親友在外的呼喊，還張眼給了一個表情才離開人世。

被問及和吳孟達相處的過程中最印象深刻的事情，田啟文相當感謝吳孟達早早就發現自己的能力，憶起當初拍攝《喜劇天王》，吳孟達對他說要盡自己最大的能力去幫星爺拍好這部片，田啟文表示「我想說『怎麼會感覺我有這個能力去做這個事情』達哥回我『星爺身邊所有人，最能幫上忙的人就是我』，當時沒什麼太大的感覺，今天終於知道了，在星爺身邊最久的人真的就是我了」。他還稱目前已與吳孟達家人討論後事的處理，之後也會舉行公開的追思會。

田啟文澄清周星馳和吳孟達並沒有交惡過。（星島日報提供）

談及吳孟達和周星馳這對最佳拍檔的恩怨，田啟文忍不住跳出來澄清，他說身為一個旁觀者，自己最了解確切情況，「外界對星爺跟達哥的謠傳很不公平，他們完全沒有交惡，人都已經離去了，我就把真相都說出來」，並還原當初星爺拍攝《功夫》，原本是有找吳孟達，是因為之後改了劇本，才沒合作，星爺到2016年《美人魚》以及後面幾部作品也都有邀請，只是吳孟達因為檔期無法配合，加上身體健康問題，只好婉拒對方的好意。

(中時 )