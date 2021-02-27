美國北卡羅來納大學經濟系副教授林環牆25表示，英國行政法院一審判決皇家獨立機關「資訊特任官辦公室」必須要公開「蔡英文博士論文口試委員姓名」，並解析3大重點。對此，前立委沈富雄認為，蔡總統的學位是真的，他更透露獨派裡還分成好幾派窩裡反，而他們為何要讓蔡總統難過，沈富雄則表示自己還沒得出結論。

沈富雄26日在政論節目《少康戰情室》中表示，他一直還是相信這個學位是真的，「很難相信不是真的」，並指25日的判決讓獨派人士很興奮，但這個判決只不過是程序方面。

對於獨派為何要針對蔡英文，沈富雄指出，他也不是很懂，還必須要進一步研究，因為他雖然有稍微觀察，但沒有什麼好得答案和結論，這一派要搞，讓蔡英文難過的，在台灣以彭文正為首，彭文正和媒體界的關係很微妙。

至於何會搞成這樣，沈富雄則說，獨派裡面又分好幾派，而且是窩裡反，他曾親口問過資深媒體人胡忠信，胡忠信給了他一個答案，但他沒辦法在節目中轉述，「轉述了我就不夠厚道」。沈富雄認為，獨派非搞蔡英文不可的理由，是因為他們對於蔡英文在台獨的立場和努力不滿意。

此外，追查論文門1年多的資深媒體人彭文正26日則語重心長的表示，「我們贏了嗎？其實我心裡涼涼的，我擔心蔡英文正在拿台灣的國力在為她個人的前途拚搏！」並呼籲在野黨快「醒過來」追查論文門。

(中時新聞網)