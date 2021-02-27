港星吳孟達罹患肝癌，不幸病逝，震驚兩岸三地影迷。事實上肝癌一直以來都是十大癌症死因前三名，更由於初期沒有症狀，被稱為「沉默殺手」，醫師也呼籲，有5大族群是肝癌高危險群，務必定期檢查追蹤。

《康健雜誌》指出，肝癌早期沒有症狀，等到有症狀後才發現的肝癌，都已不是早期的，但若是定期檢查而發現的肝癌，大部分都是早期的，以下5種人更是肝癌高危險群：

●B型肝炎帶原者

●C型肝炎帶原者

●肝硬化

●慢性肝炎者

●有家族遺傳史

除此之外，習慣酗酒者也是高風險群之一，研究指出，酗酒者引發的肝臟疾病比一般人高出10%至20%，酒精代謝過程產生的「乙醛」會不受控，與細胞內各種生物分子發生反應，破壞其功能，傷害肝細胞，若本身還是帶原者，死於肝癌的機率更是高出常人數十倍。

醫師表示，肝癌高危險群族群，建議20歲以後每隔一年做一次檢查，到了40歲更是每半年就要做一次檢查，因為肝癌高風險者容易在40歲之後發病，甚至最好每3個月就做一次肝功能、腹部超音波檢查，才能早期發現，早期治療。

★中時新聞網關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)