大陸一名男子與妻子結婚5年，雙方卻因工作、生孩子問題爭吵不休，最後以離婚收場。2人分開後，男子的母親近日突然病倒，送醫檢查後必須緊急動手術治療，然而費用高達20萬元人民幣（約新台幣86萬元），他實在無力負擔，只好厚著臉皮傳訊給前妻，不料對方隨後回的5個字，竟讓他當場淚崩。

《網易新聞》報導，男子阿政（化名）的前妻是個女強人，婚後每天都忙於工作，且她雖然嘴巴上答應要生孩子，卻偷偷服用避孕藥；男方得知後怒不可遏，雙方頻頻爭吵，最後決定離婚；女方當時打算賣房，把錢和阿政平分，但對方認為當初買房是前妻付出較多，決定自己離開，搬回老家和父母同住。

沒想到，阿政回老家不久後，老母親突然病倒，送醫後被告知必須馬上動手術，否則恐有生命危險；面對高達人民幣20萬元的手術費用，阿政頓時急了，因為自己根本沒有那麼多錢，情急之下只好拉下臉傳訊給前妻，結果對方遲遲不回訊息，讓他感到心灰意冷；就在此時，女方突然回覆「我到醫院了。」

報導指出，前妻抵達醫院後，馬上給了阿政一張30萬元人民幣的信用卡，並說自己要去看一下前婆婆，隨後便返回公司工作。女方離開後，阿政百感交集，忍不住在母親的病房前默默啜泣，感動直呼「我和前妻雖然離婚了，但是她真的是我這輩子最感激的女人，我很感激她！」

(中時新聞網)