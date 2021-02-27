印度是世上人口第二多的國家，人口數逼近14億，塑膠製品使用量更是驚人，估計每天製造2萬6千噸塑膠垃圾，給環境帶來相當大的危害。有「塑膠王國」稱號的印度，宣布2020禁用一次性塑膠製品，不過根據印度德里的最新研究卻發現，如今當地連空氣也出現塑膠汙染！

（圖／達志／美聯社）

據英國《衛報》報導，科學家多年來研究為何德里的空氣汙染問題，會比飽受霧霾影響的大陸北京還要嚴重，據專家研究發現，位在印度內陸的德里空氣出現了數量遠超預期的微小氯化物懸浮微粒，原因除了受到工廠影響之外，還和露天燃燒垃圾有關。

（圖／達志／美聯社）

由於德里附近的非法工廠，不肖業者會使用強酸來回收電子產品的金屬，因此專家認為，這些氯化物懸浮微粒就是來自於這些工廠，不過科學家透過分析空氣中其他汙染物意外發現，懸浮微粒中的化學成分和燃燒塑膠所產生的物質相同，驗證燃燒垃圾也是原因之一。

（圖／達志／美聯社）

根據報導，在多數的低收入國家，大約有90%的廢棄物最終是透過露天燃燒來處理，若是其中有塑膠就會產生二噁英(Dioxin)等劇毒汙染物，專家就表示，若是二噁英進入食物鏈後恐將難以消除。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)