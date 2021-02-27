大陸海關昨宣布，因台灣鳳梨檢疫出多項蟲害，將在3月1日起暫停鳳梨輸入境內，農委會主委陳吉仲對此激動表示「無法接受、陸方違反國際規範」。而蔡英文總統明天也將南下高雄訪視大樹鳳梨產區，和農民「搏感情」信心喊話，至於蔡總統為何選在此時南下，據媒體引述黨政人士說法指出，蔡總統已指示府院黨，控制鳳梨事件，避免發酵成高度政治議題，為的就是保留後續談判空間。

依總統府公開行程，蔡總統明天將南下高雄市立歷史博物館，出席「二二八事件74周年中樞紀念儀式」，隨後下午將訪視高雄「大樹區鳳梨農友」，關心第一線農民需求與實際產銷狀況。而副總統賴清德也將南下台南，出席「政府相挺 農友放心」認購記者會。行政院長蘇貞昌在陪同蔡英文出席「二二八事件74周年中樞紀念儀式」後，將前往屏東縣高樹鄉，視察鳳梨產銷狀況。

副總統賴清德。(圖/本報資料照)

據《聯合新聞》27日引述黨政人士說法指出，蔡總統在得知鳳梨事件後，與蘇揆會面討論後，定調為「兩岸經貿摩擦」，非政治性議題，並指示蘇揆，要持續與陸方保持溝通，並要求勿讓事件升溫成政治議題，因此高層已指示相關單位，評估陸方動機，並研判後續因應模式，以及陸方是否還有後手。

黨政人士還稱，陸方選在國安團隊(陸委會、國安局)甫換屆之際出招，似有「下馬威」的意 味，因為若單純是「蟲害問題」，應由農業農村部等單位出面，但由國台辦出手，顯有政治針對性。且在此次事件，農民是最大受害族群，也讓蔡英文決定，親自南下穩定民心。

圖為鳳梨農民。（圖/本報資料照片）

此外，蔡英文認為，我方嚴正澄清，2020年以來台灣鳳梨出口到對岸的合格率高達99.79％，所有農產品的出口，也一概會遵守國際規範，並配合輸入國家的要求。這次中國大陸海關總署在沒有預警的情況下做出決定，對正常的貿易往來，一點幫助都沒有。且所有國產的鳳梨中，約1成外銷對岸，針對這些部分，農委會除了繼續爭取應有貿易權益，也啟動了專案機制，預計投入10億元經費降低衝擊。

值此之際，蔡總統也指示，政府將協助農民開拓外銷市場，透過提高海外拓銷獎勵金、銷售業績獎勵金，以及加強美國、日本、新加坡等國際市場的行銷活動，目標要出口3萬噸鳳梨。內銷部分，將啟動多元加工，預估可以增加2萬噸鳳梨銷售，並以推廣食農教育、啟動各通路擴大內需市場。

陳其邁則回應稱，高雄鳳梨產量約5萬6000噸，外銷約6590噸左右，占全國鳳梨產量百分之十左右，未來會擴展更多多元的外銷通路，來分散中國大陸市場對台灣的衝擊。

(中時新聞網)