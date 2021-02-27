《陸戰隊時報》報導，試行已1年的美陸戰隊新版年度步槍專長鑑定(ARQ)，2021年10月將正式適用於全陸戰隊現役單位。相較於傳統舊制，新制更強調與真實戰場接軌，難度也大幅提升。依據受測者取得的成績，將以特等射手、一等射手與二等射手，區分受測者射擊能力。

在新制中，由胸部形成的本壘板形區域，以及臉部中央形成的棺材形區域，為致命區。直接命中致命區才視作命中，而越偏離此一區域則依序判定為失能、壓制與脫靶。

陸戰隊解釋，這項修訂是依據2018年作戰分析的結果。在實際戰場上，官兵雖擊中敵人，但往往出現「致命性落差」，即雖然打中移動中的目標或人類，但卻無法使對方失能而繼續朝官兵衝來。因此，陸戰隊官兵在新制中必須擊中致命區方為命中，僅劃傷肩膀、手臂、臉頰將視為脫靶。

坐姿射擊因在戰場實用性不高，而為新制所淘汰。(圖/DVIDS)

報導中指出，新版ARQ讓鑑測和真實戰鬥相近。陸戰隊先於500碼射擊線射擊，然後依序於300碼、200碼、與100碼射擊線進行測驗，再進行25碼與25至15碼近射，最後由100碼、200碼、300碼、500碼射擊線依序射擊。

在新制的每一站中，士兵必須完成標靶射擊與特殊訓練。特殊訓練共分3關卡。在第一關中，陸戰隊士兵需在25碼的距離射擊2發命中胸部，然後1發命中頭部，總共4輪。

在第二關中，陸戰隊士兵需連擊2發並命中第1個標靶的胸部，再2發命中第2個標靶的胸部，然後1發射擊第2個標靶的頭部，最後再對第1個標靶射擊頭部。總共射擊4輪。

在第三關中，士兵站立於25碼射擊線。當聽聞「前進」口令，士兵走向標靶並射擊胸部2次、頭部1次，總共2輪。

標靶射擊則分為以下項目：25碼立射頭部，共6發；100碼8秒移動靶射擊。士兵必須自7種方位，以跪射或立射各射擊2發；100碼固定靶射擊。士兵需在8秒內以立射或跪射，射擊固定靶2次，共7輪；200碼移動靶射擊，內容與100碼移動靶相同；200碼固定靶射擊，內容與100碼固定靶相同，但射擊時間為10秒；300碼固定靶射擊。士兵可選擇立射、跪射或臥射，在15秒內射擊固定把2次，共8輪；500碼射擊。士兵以立射或臥射在45秒內射擊5發，共8輪。

美陸戰隊年度年度步槍專長鑑定

依據得分結果，射手共分3個等級，分別為：特等射手，指射手可在各種想定、距離與姿勢下，對威脅擊出致命一擊；一等射手，指射手可在大部份的想定、距離與姿勢下，對威脅擊出致命一擊；二等射手，指射手可在某些想定、距離與姿勢下，對威脅擊出致命一擊。

相較於舊制65%的士兵可取得ARQ資格，僅6%的人失格；根據2020年1整年的試行期間數與，僅有6%的士兵取得ARQ資格，近10%的官兵無法過關，顯示鑑測難度大幅提升。當然，及格率過低的原因很多，可能與準備時間不足，無法熟悉新制度有關。

此外，新制中取消坐射，原因在於高層認為實際戰鬥中，坐射的實用性不高而將之取消。

(中時新聞網)