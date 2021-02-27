爆卦頭條

台灣鳳梨採收旺季來臨，大陸海關總署突然指出，台灣鳳梨多次被檢出介殼蟲，3月1日起暫停台灣鳳梨輸入。國際事務專家賴岳謙分析，陸委會主委邱太三笑裡藏刀，3月1日大陸就要鳳梨不要來了，這是第一個訊號，其實未來還會涉及其他產業。

賴岳謙在中天政論節目《爆卦頭條》中表示，不會只是水果的問題，其實還會涉及其他產業。大陸會去挑什麼產業對台灣會打得最痛。據他初步判斷，這是一個明確的政治訊號，因為它的時間點在總統蔡英文剛組成國安團隊，把陳明通調去接掌國安局、把邱太三調去當陸委會主委。因為邱太三是笑裡藏刀，所以這是對岸給出一個正式回應。

賴岳謙指出，邱太三講到3個重點︰第一，民進黨對大陸從來是善意，因為以前都是善意，所以我們會繼續做下去。這說法是指民進黨對大陸只有善意、沒有惡意，所以今天兩岸關係很壞，責任在大陸嗎？問題是邱太三說的是事實嗎？比如「小明」不能回家，是善意嗎；第二，他講「九二共識」、「一國兩制」，大陸什麼時候把兩者講在一起；第三，邱太三還講過「大陸所謂的台獨，我不懂怎麼界定。」

賴岳謙認為，邱太三這樣的一個講話，笑臉說春暖花開，是有善意嗎？全部是一刀一刀砍，他還以為很高明，他砍了3刀，人家一個臉就打下去。3月1日就不要鳳梨來了，這是第一個訊號，也是明確的政治訊號，就看農委會主委陳吉仲、蔡英文、行政院長蘇貞昌的反應，他們做什麼反應，對岸後面的動作就一個一個出來了。

(中時新聞網)