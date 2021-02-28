你是不是常常納悶：「為什麼有錢人總是愈來愈有錢？」今天台灣的貧富差距愈來愈大，富者愈富、貧者愈貧，究竟問題出在哪裡？關於這一點，小編先前曾多次以專題進行深入探討，其主要理由莫衷一是，不外乎價值觀念和生活習慣天差地別，像是有錢人想的和你不一樣、有錢人都偏愛使用長皮夾……等，本周小編再從日常生活習慣切入，你知道在有錢人家裡是看不到衛生紙的，還有他們也不會在冰箱上貼上備忘貼紙，有點難以想像吧～以下一起來了解其中的眉眉角角。

有錢人的家裡不擺放面紙盒、杜絕浪費

小編先前曾看到一篇報導訪問有日本最強占卜師封號的「飯田」先生，由他長年活躍於日本影視和企業名人圈並細心觀察有錢人的風水與一般人相比，有很明顯的不同。

首先，在有錢人家裡，你是看不到面紙盒的，這是因為在他們的觀念裡，認為平時看不到的東西，就不會想要拿來用，「一看到就會想要抽個幾張來用，反而覺得很礙眼！」

一般來說，有錢人很忌諱浪費，他們的想法是：在家裡擺了面紙盒、一看到難免不自覺就想要拿來用，只是徒增浪費、無形中也製造出不少垃圾……；既然面紙盒是製造垃圾的地方，那麼特地空出位置用來擺放面紙盒，不啻也是一種浪費！

因此，絕大部分有錢人不會將面紙盒放在一目了然、容易看到的地方，多是放在抽屜裡，「平時因為看不到，就不會特別想要拿出來用。」

(中時新聞網)