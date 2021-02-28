農曆年前連續幾天爆發本土確診病例後，原本自豪於防疫控制及時且穩定的台灣，突然籠罩在一股不安的氣氛中，也掀起防疫保單銷售熱潮；其中，由產險公司推出的防疫保單，深獲消費者青睞、瘋狂搶買，標榜只需年繳保費新台幣500元，一旦收到居家隔離、居家檢疫或是自主健康管理的通知，就可以獲取10萬元理賠金，已於上（1）月底停止收件。你是否也跟上這波搶購熱潮？你是否人云亦云、看著別人買也跟著買？除了產險外，你知道壽險也有推出防疫保單、兩者理賠內容更大不相同？以下小花平台整理產、壽險推出的防疫保單兩者之間的差別，提供給有需要的消費者作為參考、適時挑選適合自己的保單！

產、壽險防疫保單比一比

一樣都是標榜防疫保單，產、壽險推出的商品理賠內容大不相同！最大的差異性在於：壽險業推出的防疫保單主要訴求一旦經醫師「確診」，並有住院治療的事實，即可申請理賠；至於產險業推出的防疫保單則是針對受到疫情波及，像是居家隔離或是居家檢疫等，導致個人財產所得有損失者。以下表格整理市面上產、壽險推出的防疫保單：

簡單來說，因應新冠狀病毒肺炎疫情蔓延，目前市面上產險公司推出的法定傳染病防疫保單，其理賠認定較為簡單，除了單純的法定傳染病相關理賠外，另也有針對被隔離、被確診者提供關懷保險金。

至於壽險公司對於這方面的理賠認定則相對複雜些，一般壽險防疫保單通常會有附加條款，採取免核准方式，一律免等待期、取消30天等待期，一旦被確診罹患法定傳染病，即可先領有一筆日額10倍的法定傳染病保險金；只是，需特別注意的是，年紀愈大保費愈貴，每張保費介於1,500元至2,500元之間。此外，針對入住負壓隔離病房的病患，也額外給付關懷補償保險金。

(中時新聞網)