鼎泰豐的股東要賣股，是市場矚目的大戲，但被資本市場的探照燈一照，餐飲界天王鼎泰豐的售股身價，卻顯得幾分不如預期。

如果要價3、40億元，能買下一家公司近半股權，但在這家公司的董事會上無法置喙太多，公司短期內也無上市計畫；這樣的公司，能引起多少買家的興趣？

這家看起來條件普通的公司，就是近期引來市場熱議、在台灣餐飲界也難有人出其右的鼎泰豐，其大股東賣股正面臨的窘境。持有鼎泰豐45％股權的第二大股東——台聚集團家族大哥吳亦猛要賣股，其實在市場上已談了3年。3年來，不是沒人上門談過，但談來談去都不成，恐怕就是卡在上面的困境。

不僅如此，新的合夥人當然也要鼎泰豐董事長楊紀華認同，合作事業才能長久。據悉日前雖有私募基金聞香而來，但楊紀華直接點名，若由鼎泰豐在中國的合夥人——大成集團副董事長韓家宸為首的資金接手，因彼此在中國合作默契良好，他將會樂意接受。

以鼎泰豐在台灣餐飲界的地位，甚至在亞洲市場享有盛名，按理說，會吸引各種創投資金、餐飲同業或國內有錢大佬，捧著錢上門求親，交易價格節節攀高、炙手可熱才對，但如今看來卻似有行無市，深究下來，其實其來有自。

不能插手經營 全由楊家主導

開店快50年的鼎泰豐，以講究細節、穩定的高品質聞名，讓所有餐飲業者看不到車尾燈，樹立它在餐飲界的天王地位；老闆楊紀華堅持多年以消費者、員工為優先的原則，也贏得外界尊敬。但王位是不是就可以等同持股能「熱賣」或「高價」？答案卻值得玩味。

首先看這次吳亦猛要賣的「鼎泰豐」，從資本市場角度來看，究竟是一家怎樣的公司？

這家「鼎泰豐小吃店股份有限公司」，資本額8800百萬元，1991年公司正式登記成立（之前不是以公司法人形式營業），董事會由三名董事、兩名監察人共同組成，其中，這次要賣45％股權的吳亦猛，占其中一名董事、一名監察人的席次。

打從2000年前後，當時鼎泰豐擴充展店需要資金，吳亦猛拿出約1億元投資入股，自此之後，這家聞名全世界的小籠包店，就維持著楊家與吳家兩大股東的模式。但是20餘年來，幾乎全由楊紀華主導，吳亦猛雖然在董事會有一董一監的席次，但吳只管出資，鮮少對經營多加置喙。

20年來，鼎泰豐在楊紀華操盤下逐步擴張，但外界只看到門庭若市、生意興旺，對鼎泰豐的財務狀況卻幾乎一無所知。事實上，鼎泰豐在台灣共有12家門市，在海外除了美國市場由楊紀華的哥哥主導外，其餘都由台灣的「鼎泰豐小吃店」與當地合夥人所共同持有，依持股比率各自認列獲利。目前鼎泰豐國內、海外營收大約各半，若按投資比率加總營業額，粗估整體營收約在台幣一百億元出頭。

但獲利就難說了，19年楊紀華曾親口告訴媒體，「員工薪資占總營收的比重，已從48％大增至56％。」此言一出，當時嚇壞一干餐飲業者，因為一般餐飲業者的人事費用約占25％，最多不會超過3成，但鼎泰豐的人事成本幾乎比同業整整多了快一倍。

《今周刊》第1262期

(中時新聞網)