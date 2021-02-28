建通布局無鉛銅加工製造超過4年，今年隨著法規通過商機起飛，業績逐季成長，

加上業外東莞廠開發題材，有機會一次性推升獲利表現。

歐盟自今年7月21日起，將實施RoHS2.0規範，全面禁用含鉛銅零組件。這個政策的改變，讓位於高雄路竹的連接器廠建通，掌握政策轉換的商機。

高階加工機 達軍工等級

建通董事長蘇敦禮強調，公司已經針對無鉛銅的零組件加工，布局超過4年，設備與研發經費投資超過5億元以上。原本以為3年前歐盟就會通過規範，結果一拖3年，讓建通的無鉛銅加工製造工法無用武之地；今年歐盟法規正式上路，無鉛銅零組件商機起飛，建通可說萬事俱備。

走進建通，看起來只是傳統金屬加工的工廠，舊廠區甚至沒有電梯。蘇敦禮為了證明建通銅金屬加工的技術能力強，特別開放公司的祕密基地——新廠裡面的每一台金屬模具加工的機器，都是進口最高階的加工製造機，每一台造價都超過一輛勞斯萊斯。蘇敦禮指著其中一台，強調這台可製造軍工等級的金屬加工機，精度達到頭髮細度的30分之1。也因為建置全球最好的加工機設備，幫助建通研發專屬的模具，讓環保無鉛銅產量變大。

建通為專業的端子製造廠，產品9成為電器插頭類的端子，6%為車用端子，生產基地位於台灣、中國蘇州、東莞及越南。台灣廠目前主要從事研發，生產基地主要在蘇州及越南廠。

建通去年第一季虧損，主要是受到疫情影響，集團有3百位員工皆為湖北人，人力大量短少造成產量大幅下降，加上銅價大跌，單季虧損達9千萬元。但從去年第2季起，營運開始恢復正常，去年12月自結單月EPS為0.14元，已超越去年前3季的單季表現。

建通今年營運有三大發展重點：一是實現環保無鉛銅零件產量擴大；二是車用電子零件的發展；三是東莞土地開發。蘇敦禮強調，自今年7月進入歐盟的產品都要使用無毒的銅材料（鉛含量小於1千ppm），現在有些歐洲客戶已經陸續轉換中，預計大量轉換期會在今年上半年。

蘇敦禮指出，目前市場上採用無鉛銅加工有兩種作法，以符合歐盟低鉛的要求，一是使用鉍銅，鉍是微量金屬，價格較高，用鉍取代鉛，成本會多10至15%；另一種是使用無鉛銅，但把鉛拿掉後材質會變軟，若拿來車削做成端子，一分鐘僅能量產一到兩支。而建通做的環保微無鉛銅加工法，一分鐘可達十支以上，因此有加工量產5倍的成本優勢，未來輸歐零組件全面轉換，商機潛力大。

(中時新聞網)