前立法院院長王金平與綠營關係良好，日前更與總統蔡英文聯袂出席活動，現場兩人互動熱絡，引發各界議論。與故總統李登輝交好的台聯黨前立委程振隆表示，王接海基會董事長並非毫無機會，但這對民進沒有幫助，王如今連在國民黨內都影響有限，會偶爾出來亮相，純粹是「國民黨老人的通病」。

程振隆27日接受香港媒體《中評社》訪問直言，王金平接海基會董事長的機率並不是零，但王接董事長對民進黨沒有幫助，因為王大選也不會幫民進黨，王有自己的原則與堅持，其就國民黨當前領導班底與黨員結構而言，影響性也有限，王會偶爾出來亮相是「國民黨老人通病」。

程振隆指出，重要場合只要老人出現，就算沒有干預，國民黨仍會帶給外界「老人政治」的聯想；民進黨也有老人政治，但民進黨文化卻明顯不同，縱然還是有所謂「大老」，但只要看到媒體在場，就不會露臉或講話而是退居幕後，縱然這並不代表他們沒有干預或介入現在的執政團隊。

談到「老人政治」，程振隆特別舉行政院院長蘇貞昌為例，認為蘇的位子應能持續坐下去，因為目前沒有適合的人選可以取代蘇，就算想安排縣市首長入閣，也會落入「韓國瑜落跑」的負面觀感中，所以總統蔡英文只好繼續先用蘇。至於前立法院長蘇嘉全有無可能「敗部復活」取代蘇？程表示，先前蘇接總統府秘書長，目的就是為接行政院長做準備，然整個政治布局已被打亂，畢竟蔡還是注重形象的，還曾說出「升官發財請走別路」名言，即使蘇受到很多委屈，已經離開就不容易回鍋。

(中時新聞網)