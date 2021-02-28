編按：美國科技股慘跌，引爆台股元宵股災，半導體龍頭台積電周五（26日）淪殺盤重心，尾盤爆出3.4萬張賣單，終場重挫4.56%（或29 元），收在最低點 606元，創下牛年最慘烈表現。

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投資人為什麼永遠只相信漲到237元才歌功頌德高端疫苗的市場言論呢？而市場總是利空壓低吃貨、見新聞拉高出貨，而投資人永遠傻傻分不清，讓妖股後面的那個人上下其手，所以，妖股的背後都有妖人。

高端的技術源頭是美國國衞院，同與美國「莫德納」師出同門，我們是絕對相信這是台灣疫苗國產化的先驅，全世界最早提出疫苗的輝瑞，疫苗覆蓋率95%是一家賺錢的公司，「莫德納」則是一家尚未獲利且專注疫苗研發的公司，股價卻反而剽悍大漲超越輝瑞，台灣的高端疫苗走法也和其如出一轍。

資本市場就是如此，股價進行三部曲「飆在題材、盤在營收、跌在盈餘」，瘋炒題材往往是最會飆的階段，像高端股價一口氣連8根漲停、大漲1.6倍之後，大家歌功頌德，然後就開始「演習」大幅震盪，此時市場後知後覺者開始追高237元，市場分析師開始吹牛膨脹，剛好迎合散戶胃口，然後獨留套住散戶，韭菜散戶該省思的是，為什麼90元盤整時期時不買呢？一樣都是高端呀！巧的是，這時候飆漲的高端引爆2月1日上櫃生技指數跌至最低點136.97點，出現神奇的轉折大噴發連10天直上171點，似乎正在複製去年3月19日到7月9日的大漲模式？即「生技主升段」。

「生技與半導體翹翹板」現象有影？因值此同時，也發生了一件大事，即一直以來帶領台股過關斬將、衝16579點如入無人之境的台股護國神山台積電似乎驗證筆者預言，開始面臨考驗，其實不是台積電基本面出了問題，而是上周專欄文章提到「通膨怪獸」，未來5年期預期通貨膨脹率2.14%逼近2.16%（引發上一次2018年升息4次的藥引），大家害怕會像上次一樣，台股指數從11261點跌至9319點的惡夢重現，然這次筆者要講的是台股結構強度高於國際金融，儘管這次事件面臨最大挑戰是來自美國公債殖利率走高，原油一路飆升創造道瓊創新高，通膨怪獸長大造就美科技股重跌，2021年天平的兩端是贏家和輸家M型對峙化加劇，當具指標的美國10年期公債殖利率升至1.5%，這趨勢已然形成，是全球央行自己養大的。

台積電679~700元是這波歷史高點，畢竟沒有不落的太陽。因為台積電預估殖利率只有1.472%，台積電的股息回報率已明顯快和美國10年期公債殖利率打平，台積電長期投資價值正在落漆。縱使新聞媒體歌功頌德台積電等全球半導體今年景氣仍如何的好，投資人都別聽，除非每一季股利配發3元以上。

精材股價先自219元跌到170元的原因即是，只配現金股利2.5元，殖利率僅1.38%，股價已經提早反應了，市場卻仍在歌功頌德。筆者預期，接著我們可能看到國發基金賣出台積電訊息，目前國發基金持有165萬3700張台積電，買股票不是師傅，賣股票才是「師傅」。您是師傅嗎？

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)