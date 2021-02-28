大陸1月禁止台灣生產或轉運肉類產品進口，2月再以台灣鳳梨多次檢出介殼蟲為由，禁止台灣鳳梨進口。前經濟部長尹啟銘表示，台灣2020年貿易總順差為587.9億美元，對大陸（含港澳）順差是866.7億美元，台灣貿易赤字是靠對大陸順差而抵銷掉，台灣的經濟就是靠大陸，如果大陸斷絕貿易關係，台灣不就垮了。

尹啟銘接受香港媒體《中評社》表示，台灣出口到大陸地區（含港澳）佔總出口的比例逐年在增加，馬英九執政8年，台灣出口到大陸（含港澳）佔總出口為39.0%至40.1%之間。而蔡英文執政5年多，出口到大陸佔總出口在40.1%以上，去年還因為疫情的緣故上升到43.9%，這是有始以來比重最高的，所以台灣的經濟就是靠大陸。蔡政府不知感恩，還說大陸靠台灣，鬼扯蛋，大陸哪裡靠台灣？

尹啟銘指出，台灣2020年貿易總順差為587.9億美元，對大陸（含港澳）的順差是866.7億美元，這擺明是台灣的貿易赤字是靠對大陸的順差而抵銷掉的。 如果今天大陸跟台灣斷絕貿易關係，台灣不就垮了。

尹啟銘認為，大陸在1月底禁止台灣生產或轉運的肉類產品輸入，業者就受不了。豬肉加工製品佔台灣的出口只是小芝麻一樣，農民就抱怨了。現在大陸再禁止台灣其他的貨物、農產品進口，農民要怎麼辦？

(中時新聞網)