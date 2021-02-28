大陸海關昨宣佈，因台灣鳳梨檢疫出多項蟲害，將在3月1日起暫停鳳梨輸入境內，民進黨創始黨員之一、前民進黨立委林正杰直言，「臺灣一點都沒有開放大陸的農產品進口，大陸是片面讓利，歡迎臺灣的農產品賣過去，這是一個不公平的貿易，台灣經濟一直在吃大陸奶水，但是我們從來不感謝他們，我們一直把他當敵人」。

對於大陸暫停台灣鳳梨輸入境內，農委會主委陳吉仲對此激動表示「無法接受、陸方違反國際規範」。

林正杰26日晚間在TVBS政論節目《新聞大白話》中表示，在討論鳳梨這個問題之前，他希望大家要先知道臺灣一點都沒有開放大陸的農產品進口，但大陸是片面讓利，歡迎臺灣的農產品賣過去，這是一個不公平的貿易。他解釋，臺灣現在要是沒有從大陸的出超，臺灣的「國民所得」會降低1成多，「大陸是來讓利給臺灣，但是我們從來不感謝他們，我們一直把他當敵人」。

前民進黨立委 林正杰。(圖/本報資料照)

他也質疑，近2年大陸武漢疫情嚴重的時候，我們連口罩都沒賣給他們，還限制口罩輸出給大陸，廠商還就此被處罰，這是什麼心態？

林正杰也不滿表示，去年中美兩大國打科技戰，台灣也禁止台積電晶片銷往大陸，因此，當台灣對大陸充滿敵意的時候，憑什麼要求大陸對我們友善？

林正杰說，農產品的彈性很小，他住台東鹿野這10多年來，農民都把種蔬菜、種薑的地拿來種鳳梨，就是因為近年很多大陸遊客到臺灣旅遊，每個人回去都帶鳳梨酥，但現在陸客不來了，政府也禁陸客，鳳梨酥當然就沒有銷路了。

最後，他也感嘆，農委會其實疏忽了如何提升台灣的農業，要讓農民賺錢，應以鄉為單位，發展有機農業，將其打造成高附加價值的產品。

據公開資料顯示，林正杰曾參與「黨外運動」，為民主進步黨創始黨員之一，有「街頭小霸王」之稱。

由林正杰發佈於 2021年2月27日 星期六

(中時新聞網)