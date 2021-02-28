台南市0216安平凶殺案涉案7嫌，6人收押，最後投案的嫌犯徐梓恆26日意外交保，成為唯一獲釋嫌犯，台南地檢署27日提出抗告，指他仍有串證、逃亡之虞，台南高分院撤銷具保發回重裁，台南地院晚間改裁定羈押禁見。

29歲徐梓恆綽號「鳥蛋」，是0216安平凶殺案最後投案者，此案包括主嫌蔡秉逸等6人到案後盡皆羈押禁見。台南地院法官26日以他涉案較輕，其餘皆已羈押禁見為由，讓他10萬交保，限制住居，成為全案7人唯一交保嫌犯。

徐嫌在投案前，警方已擔心落單的他會成為挾怨報復對象，策動他投案原以為會裁定羈押，不料卻交保獲釋，警方擔心其餘6人關押，唯一獲釋的徐嫌恐遭死者一方鎖定，列頭號尋仇對象，第一時間加派警力在他的落腳處守望。

獲釋的徐嫌也擔心仇家上門，不回老家，另覓其他地方躲藏。

台南地檢署檢察官27日認為法官未考慮此案恐有其他參與者，嫌犯獲釋有串證、逃亡之虞，提出抗告。

台南高分院撤銷具保，發回台南地院重裁，台南地院法官27日晚間以他有為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，裁定羈押禁見。

徐嫌原裁定交保，2次裁定改羈押，台南地院行政庭長林福來解釋，徐嫌在0216當天開車載送共犯毆打王姓死者，事後載共犯就醫，案發後與其他共犯一同躲藏，法律上有犯意聯絡與行為分擔，雖主動投案，卻否認犯行，有畏罪事實。

林福來表示，徐嫌在事前如何謀議分工？事中如何下手？共犯所持凶器為何？與其餘共犯的說詞歧異。此案另牽扯數個幫派間的衍生案件，尚未查明徐男是否牽涉其中。他在調查中否認犯罪，法官認為若未予羈押，更難期待將來坦承，還可能與尚未查明案件的共犯串供或滅證，法官因此理由更裁。

徐嫌收押，0216安平凶殺案7嫌全部關進牢內，警界高層表示，擔心徐嫌遭死對頭仇殺的心情終可放下。

(中時 )