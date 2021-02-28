台灣不少無名小吃店充滿人情味，遇到熟客都會給予相當折扣。一名男網友PO文表示，自己家裡開小籠包店，許多客人都已經相當熟識，也會給予優惠，不料近日出現一名陌生貪心客人，喊出熟客會說的「通關密語」想撿小便宜，他冷回9字後，對方嚇得當場跑路。

張姓男網友表示，自家小籠包店已經開業30年，許多鄰居、同學從小吃到大，與他父母也相當熟識，只要自己還記得的，都會半買半送給優惠，之前有國中同學上門時，喊了聲「阿姨好久不見，我張X榮同學」，媽媽見狀後，除了點單外，還多塞了許多食物給對方。

一名貪客謊稱自己是老闆兒子同學，想賺優惠，卻遇到本人，當場被拆穿謊言。(圖／爆怨公社)

沒想到近日他去店裡幫忙時，遇見一名男客人，吃完結帳時，突然就喊了一句「我張X榮同學」，讓他百思不得其解，對望數秒後，對方重複一次「我張X榮同學」，原PO冷回：「我就是張X榮，你哪位」。

想貪小便宜的男客沒料到自己竟然會碰到本人，嚇到當場把錢丟一丟後，立刻騎上機車跑走。讓原PO直呼「貪小便宜的都去死啦」。

網友紛紛留言：「張家榮是通關密語嗎」、「各位揪團去吃小籠包啦」、「我也好想當張X榮同學」、「這也太無恥了」、「裝熟踢到鐵板XD」、「作夢也想不到本人就在眼前」、「下次變成我是張家榮的學長、學姊、學弟、學妹都揪團出來了」。

(中時新聞網)