為研究飲料消費量對人體聽力的影響，由法國國家衛生研究員組成的多國研究團隊，追蹤逾3萬名中年男女的咖啡攝取量達11年。結果發現，相較於不喝咖啡的參與者，每天飲用1杯到4.5杯的男性聽力損失的風險下降逾10%。不過，或許因為雌激素的分泌，女性飲用咖啡與聽力功能則不存在關聯性。

該研究成果已發表於2020年11月的《臨床營養學》期刊。論文中指出，聽力受損為全球人類致殘的第5大原因；但是，現有研究卻並未對咖啡攝取量與聽力障礙風險之間的關聯性，進行評估分析。

為此，研究團隊透過英國人體生物資料庫，取得36,923名參與者的數據，展開長達11年的追蹤研究。其中，16,142人為男性，20,781人為女性，平均年齡為56.6歲。所有參與者在研究開始時接受1次聽力測驗，之後又進行2次隨機抽樣測驗。

結果發現，在追蹤期間共有342名男性、345名女性發展為失能聽力障礙。在男性參與者中，相較於不喝咖啡的男性，每天飲用1杯到4.5杯的男性，損失聽力的風險降低15%；且不論是一般咖啡還是不含咖啡因的咖啡，手沖咖啡、濾掛式咖啡、過濾或未過濾咖啡，皆能發現類似關聯性。

甚至，脂肪量較高且每日喝1至2杯的人，效果更為明顯。不過，在女性身上，研究團隊則未發現咖啡對聽力功能的影響。

研究團隊分析，這是因為咖啡的部分化合物具有抗氧化與抗發炎的作用；聽力退化症是腺粒體損害引發退化性疾病的結果，而抗氧化劑可對線粒體產生保護作用，從而聽力產生助益。

至於為何女性則不受影響，是因為女性體內的雌激素水平較高。由於雌激素可預防因老化而造成的聽力損失，使得飲食上的影響顯得微不足道。

不過，論文中也強調，此一結果仍要考慮其他生活方式的影響；例如，是否吸菸，長期暴露於吵雜的環境之中。此外，飲用咖啡仍須適量為之，特別是會因咖啡因產生不良影響的人。

(中時新聞網)