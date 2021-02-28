台南大內區公所27日舉辦登革熱防治誓師大會。（大內區公所提供／李宜杰台南傳真）

台南大內區公所27日舉辦登革熱防治誓師大會。（大內區公所提供／李宜杰台南傳真）

因應氣溫逐漸回暖，台南大內區公所27日上午舉辦「110年登革熱防治誓師大會暨防疫宣導」，展開登革熱防疫整備。台南市長夫人劉育菁與大內區長李義隆等人，帶領各里、社區、防疫志工隊等單位，齊心宣誓防治登革熱。

本活動由區公所同仁與小朋友，共同出演「登革熱防治宣導小短劇」拉開序幕。藉由大人小孩扮演「小蚊子」，以生動、活潑說故事方式，加深與會人員的防疫觀念。同時，本活動也邀請大內區衛生所護理師，詳細解說登革熱病媒蚊類型、傳染途徑與發病狀況等資訊，介紹多樣傳染病之預防方法，建立自主防疫管理的重要觀念。

劉育菁表示，雖然過去一年，受新冠肺炎疫情影響，台灣邊境加強管制，登革熱境外移入與本土案例，相較前年有明顯下降，但仍不可輕忽居家內外任何孳生病媒蚊的可能，杜絕登革熱別無他法，落實「巡、倒、清、刷」4大步驟，才能積極且有效落實防疫工作。

大內區長李義隆也提醒，雖然台灣新冠狀肺炎相對穩定，不過民眾參加活動與外出遊玩，若無法與他人保持社交距離，亦請務必佩戴口罩、勤加洗手、留意咳嗽禮節等個人衛生習慣，以此降低感染風險。李義隆也提醒，登革熱防疫工作不能鬆懈，日日巡檢積水容器，住家內外都要兼顧，才能徹底杜絕病媒蚊孳生。

此外，區公所同步成立登革熱孳清任務編組，每周由區公所同仁逐戶巡檢居家內外的積水容器，並向里民宣導防治登革熱的重要性；同時針對轄區空地、空屋、菜園、果園與潛在病媒孳生之地點，加強清查，列冊管理。

另，為了更加全面性辦理登革熱的防治工作，區公所也舉行水容器減量兌換物品等活動，及定期的環境噴藥消毒等施作，以期有效降低社區病媒蚊的密度，朝向將生活與防疫結合，全面執行登革熱防疫與宣導的目標。

(中時 )