柯文哲一日北高騎車活動。（趙雙傑攝）

出發前簡單熱身。（趙雙傑攝）

台北市長柯文哲率領多位局處首長的自行車「一日北高」活動，在今日凌晨從北投區關渡宮出發，是歷來自行車南北騎乘最早出發的一次，總路程全長365.5公里，除了推廣台灣的自行車產業，同時也以汗水取代淚水來紀念228。

再度挑戰一日北高，柯文哲在臉書坦言，並沒有百分百的把握，畢竟這次練習的時間短，且距離上次騎長距離又多了兩歲。不過這一次，他帶了更多北市府的夥伴，將並肩迎風、相互打氣！

對於有人問說，為什麼要挑在228挑戰一日北高？柯文哲表示，這一天是台灣歷史上的悲劇，但以台北市長的身份，總是希望台灣是迎向光明的、正面的，而不是一直停留在哀傷的氣氛中。

2016年柯文哲挑戰一日雙塔時，民進黨已全面執政，他以為台灣會從此走出藍綠統獨吵吵鬧鬧的局面，期望台灣一起走向共同的未來，迎接共榮的社會。不料到今天，政治上還是意識形態掛帥，政壇也還是吵吵鬧鬧，用在幹正事的時間倒是不多，電視上的政論節目竟然還是一樣噴口水，不過仍期望有一個理性和諧的社會，大家可以講道理，是真的很厭倦那些莫名其妙的吵鬧。

此外，柯文哲也想推廣自行車，他說，今年是自行車旅遊年，台北市的河濱自行車道相當完整，外國朋友也很稱讚。YouBike也將從1.0推展為2.0，400個停車點要擴張成1200個，藉著騎自行車，也能欣賞台灣很多不同的美景。

(中時 )