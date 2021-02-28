「DefenseNews」27日報導，美國空軍作戰司令部指揮官凱利(Mark Kelly)26日出席圓桌會議時首度鬆口，「下一代空中優勢計畫」(NGAD)已發展到可部署階段，且NGAD足以讓中國大陸這類的對手在戰爭中感到絕望；不過，美國政府的決心不足，恐讓北京搶先部署類似戰機，並用於與美國的對抗中。

報導指出，自2020年9月美國空軍揭開其未來戰機驗證機的神秘面貌後，國防社群便積極想探知NGAD的具體細節；不過，美空軍卻始終三緘其口。孰知美空軍作戰司令部指揮官凱利，卻在與記者的會議上主動披露NGAD的部分細節。

凱利表示，「我深信相關技術與測試點的研發，已足以讓NGAD科技進行部署。我同樣相信正在研發這種技術的對手，會因美國NGAD而經歷一場難熬的戰爭。但我不確定我們國家是否擁有足夠的勇氣與專注力，在中國大陸這類的對手搶先部署並用來對付我們前，先部署這項能力」。

不過，凱利仍不願透露空軍部署NGAD的具體時間，而這正是空軍對該計畫的一貫立場。雖然對具體細節仍不清楚，但空軍領導人已透露NGAD將是「系統家族」(family of systems)；即包含有人駕駛飛機、無人駕駛飛機與其他先進科技，這與F-16或F-35這類傳統戰鬥機的模式相去甚遠。

報導提到，目前仍不清楚NGAD驗證機現有具體數量為何，以及製造商是誰；更精確地說，關於性能的每項細節差不多都是機密資料。凱利解釋，這是為了確保美國與聯合部隊在空優上享有領先優勢。

話鋒一轉，他強調NGAD正處於轉捩點，需要政府投入更多資金以加速研發與部署的時間點。但迄今為止，國會議員的表現卻差強人意；在2021財年中，空軍提出的10.44億美元，實際批准的僅9.04億美元。在2020財年中，空軍僅獲得9.05億美元。

報導指出，在2021年國防政策法案中，國會要求五角大廈成本評估與計畫評核辦公室(Cost Assessment and Program Evaluation, CAPE)，針對空軍與海軍未來戰機計畫展開獨立研究；其中，包含對NGAD的科技、成本等進行評估。

(中時新聞網)